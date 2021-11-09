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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Lucas'ı transfer etti

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Lucas'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kalin Jay Lucas'ı kadrosuna kattı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kalin Jay Lucas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, 32 yaşında ve 1,85 metre boyundaki ABD'li Kalin Jay Lucas'ı renklerine bağladı.

ABD'li oyuncu daha önce Türkiye'de Bandırma ve TED Ankara Kolejliler'de, geçen sezon ise İsrail'in Maccabi Haifa takımında oynamıştı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligde çıktığı 7 maçın 5'inden mağlup ayrıldı.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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