Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Basketbol Gelişim Ligi'nde (BGL) mücadele edecek Yukatel Merkezefendi Belediyesi BGL için seçmeler yapıldı.

2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Basketbol Gelişim Ligi'nde (BGL) mücadele edecek Yukatel Merkezefendi Belediyesi BGL için seçmeler yapıldı.

Yukatel Merkezefendi Basket Başkanı Veli Deveciler, Asbaşkan Veli Tefenlili, Genel Menejer Evren Yenice, İdari Menejer Mustafa Soğancı, teknik heyet ve altyapı teknik ekibinin katıldığı seçmeler 2 etap halinde gerçekleşecek. Yaklaşık 60 sporcunun katıldığı seçmeler 2002 ve 2006 doğumlu sporcular yer aldı.

"BSL ekibine yakışacak bir takım kuracağız"

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'e yakışacak bir takım kuracaklarını aktaran Genel Menejer Evren Yenice, "Katılım beklediğimizin üzerinde oldu. Sağ olsunlar geldiler, oyunculara ve ailelerine teşekkür ederiz. İnşallah bu arkadaşlarımız arasından Yukatel Merkezefendi'ye Basketbol Süper Ligi ekibine yakışacak bir şekilde bir takım kurmaya çalışacağız. Yönetim kurulumuz her türlü olanağı sağlıyorlar zaten sağ olsunlar. Seçmelerimize başkanımız Veli Deveciler ve Asbaşkanımız Veli Tefenlili'de geldi. Bizler burada en iyi şekilde seçmeleri gerçekleştirerek Basketbol Gelişim Ligi'nde ilk senemiz olmasına rağmen bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Biz altyapıda da bir seçme yapacağız. Denizlili çocukları çok istiyoruz fakat duruma göre bakacağız şu anda bir şey söylemek zor. Az önce dediğim gibi altyapıda da seçme yapacağız tabii bunun yanında spor okulu projemiz de var" dedi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler ise, "Gerçekleştirdiğimiz seçmelerde Denizlili oyuncularımız olacak mutlaka. Basketbol Gelişim Ligi'nde Denizli'yi temsil edecek bir takımımız oluyor. Altyapı ile alakalı çok güzel çalışmalarımız var. Denizli için kalıcı bir şeyler yapmak istiyoruz. Şu anda tamamen profesyonel bir ekip kurduk" diye konuştu. - DENİZLİ

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Gelişim Ligi seçmeleri yapıldı - Haberler Spor
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