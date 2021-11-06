Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 73-81

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx)

TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-73 yenerek son 4 maçını kazanmayı başardı.

Maçın ilk çeyreği başabaş bir mücadele sahne olurken, periyot Pınar Karşıyaka'nın 19-18 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda hücumda etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 10 yası farkla, 46-36 galip girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üçüncü çeyrekte toparlandı. Denizli ekibi etkili bir savunmayla son bölüme 60-59 geride girdi. Ancak son periyotta rakibine fırsat tanımayan Pınar Karşıyaka, salondan 81-73 galip ayrılmasını bilerek liderliğini korudu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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