Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 74-69

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

3. PERİYOT: 57-55

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen haftayı galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Darüşşafaka'yı 74-69 yenerek 2'de 2 yaptı. Denizli temsilcisi ilk periyodu 19-14 önde bitirirken, devreyi de 1 sayı farkla 35-34 galip tamamladı. Başa baş geçen üçüncü çeyreği de 57-55 üstün bitiren Merkezefendi, salondan 5 sayı farkla galip ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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