Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx), Ali Köseoğlu (xx)

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş Icrypex'le karşı karşıya gelen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket mücadeleyi 76-71 kazandı. Ev sahibi ekip maçın ilk çeyreğini 17-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü bırakmayan Merkezefendi, soyunma odasına 37-33 galip girdi. Üçüncü çeyrek ise başa baş mücadeleye sahne olurken, Merkezefendi'nin 55-54 üstünlüğü ile sonuçlandı. Son periyotta etkili olan Denizli ekibi salondan galibiyetle ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor