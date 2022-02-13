Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx), Ali Köseoğlu (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 21 (xxx), Yiğitcan (xx), Lomazs 3 (xx), Hakan 16 (xxx), Sestina 8 (xx), Emircan 8 (xxx), Serkan (xx), Altan (xx), German 20 (xxx), Thomas...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx), Ali Köseoğlu (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 21 (xxx), Yiğitcan (xx), Lomazs 3 (xx), Hakan 16 (xxx), Sestina 8 (xx), Emircan 8 (xxx), Serkan (xx), Altan (xx), German 20 (xxx), Thomas (xx)

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 7 (xx), Ercan 7 (xx), Egehan 15 (xxx), Reaves 1 (x), Kenan 16 (xxx), Jefferson 9 (xx), Furkan 16 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 17-14

İLK YARI: 37-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş Icrypex'le karşı karşıya gelen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket mücadeleyi 76-71 kazandı. Ev sahibi ekip maçın ilk çeyreğini 17-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü bırakmayan Merkezefendi, soyunma odasına 37-33 galip girdi. Üçüncü çeyrek ise başa baş mücadeleye sahne olurken, Merkezefendi'nin 55-54 üstünlüğü ile sonuçlandı. Son periyotta etkili olan Denizli ekibi salondan galibiyetle ayrıldı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor

Kaan Büyükçil, Merkezefendi, Mehmet Şahin, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title