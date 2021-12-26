Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70-89

SALON: Enka

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Kaan Büyükçil (xx), Musa Kazım Çetin (xx)

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibini karşı karşıya getiren maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-70 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-13, ilk yarısı 40-33, üçüncü periyodu da 54-50 Denizli temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Merkezefendi, 14 maçta 4 galibiyete ulaşıp rahat bir nefes aldı. Merkezefendi'de Lucas 17, Sestina ve Lomazs 16'şar sayıyla oynadı. Üst üste 7 mağlubiyetin ardından geçen hafta Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda yenen Petkimspor ise 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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