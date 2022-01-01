Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Bahçeşehir Koleji maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde, Denizli'de yarın Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada 6 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirtildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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