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Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, Afyon'da terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, Afyon'da terleyecek

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın sonuncu HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın sonuncu HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak. Prof.Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Türkiye, Afyon, Spor, Haber

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