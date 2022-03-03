Yukatel Kayserispor maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Yukatel Kayserispor ise bu sonuçla yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçı değerlendirdi.

Kupadan elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Çok üzgünüm böyle bir oyuna rağmen mağlup olup kupadan elendiğimiz için. Çok erken bir gol yiyerek başladık ancak oyun planımızdan vazgeçmedik ve oyuncularımız görevlerini iyi bir şekilde yerine getirdi. 30'dan sonra önemli bir baskı kurduk. Bir tanesini gole çevirdik ancak başka goller de çıkarabilirdik ve çıkarmalıydık. Rakip neredeyse hiç kalemize gelemedi ancak ayağımızdaki topu vermemizle pozisyonlar buldular, bu da çok sıkıntılı. Çok fazla bir şey demek istemiyorum oyunla ilgili ama golü atamadık. Bu sezon Beşiktaş'ın yaşadığı en büyük problem bu. Golü atamadık ve rakibimiz kazandı" şeklinde konuştu.

Önemli olanın takımı geliştirmek olduğunu belirten Karaman, "Birkaç maç kazanınca, evet hayal kurmak iyi, hayal kurunca iyi bir hedefe gidiyorsun ama esas iş, iyi oynarken ya da baskı yediğinde bir takım nasıl gelişir bunları biliyor olmak. Futbolun bütün şartları, avantajları bizden yana. Çabuk çıktın mı üçü bulacaksın. Burayı geliştirdiğinde Avrupa'dan söz edeceksin. Geliştiremezsen bunlar hep geçici bir rüzgar olur. Ekip olarak birinci hedefimiz takımı geliştirmek" diyerek sözlerini noktaladı.