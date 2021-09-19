Yukatel Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

ERDOĞAN: İYİ BİR GİDİŞATIMIZ VAR, İNŞALLAH BUNUN DEVAMINI GETİRİRİZ

Mağlup oldukları maçtan ders çıkartacaklarını söyleyen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Karşılaşmada, 1-0'dan sonra aslında ikinci golü atacak çok net pozisyonlar oldu. Belki maçı orada koparabilirdik. İkinci yarıda Hatayspor oyuncu değişikliği yaptı ve oyuna iyi başladığını, tempolu başladığını gördük. Aslında fiziksel anlamda oyuna genel olarak baktığımızda zaman zaman gel gitler yaşıyoruz. Çünkü uzun süre sakat bekleyen, daha sonra takıma katılan oyuncularımız var. İkinci yarı rakibi iyi karşılamalıydık, karşılamada pozisyona girebilirdik. Yediğimiz ikinci golde kalecimiz avut atışı yaparken dönem toptan gol yedik bu golü yememeliydik. Gelişmekte olan takımların bu tür golleri yememeleri lazım. Nihayetine baktığımızda 7 günde 3 tane maça çıkacağız. Zor bir program, hafta içi Galatasaray, hafta sonu ise Giresun'a gideceğiz. Tüm takımlarımız için geçerli sadece bunu bir maç olarak görmüyoruz. Belki bu kaza oldu ama Bundan dersler çıkartıp gelişmemize devam edeceğiz" diye konuştu: