Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında 63 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 38 puanla ligin 9'uncu sırasındaki Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.

Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor maçına bordo mavili taraftarların ilgisi büyük oldu. 25'inci haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki gibi taraftarlar yine takımlarına destek olmak için Medical Park Stadyumu'na akın ederken maç biletlerinin tamamı satıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla stadyum önünde DJ performansı ve çeşitli eğlenceler gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları, Trabzonspor'un maçına yoğun talep nedeniyle İstanbul-Trabzon arası ek seferlerini sürdürdü. Yerel yönetimler ulaşım kolaylığı sağlamak için taraftarlara özel ring seferleri koydu.

Öte yandan A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasını izlemek için kente geldi.