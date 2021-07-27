SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldıYukatel Kayserispor-Ballkani: 1-1Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani ile 1-1 berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı

Yukatel Kayserispor-Ballkani: 1-1

Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maça, "Lung, Carole, Kolovetsios, Yasir, Fernandes, Attamah, Emrah, Hoasseini, Onur, Mensah ve Luckassen" 11'i ile çıktı. Balkani takımının teknik patronu Bekim Isufi ise mücadeleye "Ljuljanovic, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Kappa, Kuc, Gashi, Gripshi, Krasniqi, Korenica, Sinani" ilk 11'i ile başladı.

Ballkani 38'inci dakikada Ermal Krasniqi ile 1-0 öne geçti. Kayserispor 58'inci dakikada Fernandes ile beraberliği yakaladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçını az sayıda futbol sever sahayı gören dağlık alandan takip etti.

SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Muslera Rıza Çalımbay Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 21:16:57. #1.15#

title