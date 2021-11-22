Yukatel Kayserispor - Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj elde edecektik. Devreyi inşallah istediğimiz puanlarla bitireceğiz" dedi. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise "Bugünkü performansa baktığımız zaman umutluyuz diyebiliriz. Bundan sonraki maçlarda sahadan en iyi skorlarla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Tabii ki bizim puanlara ihtiyacımız var. Bugünkü performansa baktığımız zaman umutluyuz diyebiliriz. Tabii ki zorlu deplasmanda bugün aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. Mücadelemizi, hırsımızı ve arzumuzu her maçta göstermemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda sahadan en iyi skorlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Zor bir maçtı. Özellikle 1-0'dan sonra 2'yi bulmamız gereken bir maçtı. Güzel bir gol attık. 2'yi de bulabilirdik. Hakem takdir haklarını ev sahibi takım adına değil misafir adına kullandı. Mücadele eden, 5 eksikle çıkan bir maçta hakemin faulü bize vermesi gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız maç içinde ortak bir karar vermeli. Nihayetinde maç bitti. 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj elde edecektik. Bundan sonraki maçlarda bu avantajı elde edeceğimize inanıyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi bugün müthiş desteklediler. Devreyi inşallah istediğimiz puanlarla bitireceğiz" ifadelerini kullandı.