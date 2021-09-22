Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2) - Haberler Spor
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Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanındaki maçla ilgili beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanındaki maçla ilgili beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, enteresan bir maç oynadıklarını belirtti.

Oyunun ilk başlarında bir tehlike yaşadıklarını ve gole kadar başka tehlikeli bir pozisyon vermediklerini vurgulayan Terim, "Bu kadar olmayan zamanda gol yiyince, siz 19 şut atıp 8-10 pozisyona girip atamazsanız burada skor olarak geriye düşersiniz. Bazı oyuncularımızın bizim takımımız için çok önemli olduğunu ortaya çıkaran bir maç. Kayserispor iyi oynadı, hak etti ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak skorun çok değişik olacağının herkes farkındaydı. Maalesef başaramadık bunu." dedi.

Kayserispor maçından kendilerine kalan bazı dersler olduğunun altını çizen Terim, şunları kaydetti:

"Bize buradan kalan birkaç şey var. Sezon başındayız, daha 6'ncı maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda, çok dar zamanlarda, çok puan gerilerden geldik biz. Nerelere geldiğimizi, neleri kazandığımızı da biliyorsunuz. Bunu defalarca yaptık. Ben varsayımdan konuşmuyorum. Ben yaptıklarımdan, Galatasaray'ın yaptıklarından konuşuyorum. Hiçbir Galatasaraylının ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için hiçbir sebep yok. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzülüyorum. Galatasaray takımı yarım puan kaybetse üzülür. Ne benim ne Galatasaray'ın anlayışında pes etmek yok. Bazı oyuncuların önemi bazı oyuncuların da bu formayı başka arkadaşlarına devretme zamanın geldiği görülüyor. Bu da önemliydi bizim için. Açıkçası böyle bir sonuç da kayıp da beklemiyordum. Oyun da bize ilk başta böyle bir şey göstermedi. Birçok pozisyona giriyoruz, birçok şut atıyoruz. Oyunun büyük bölümünü biz oynamışız. Bunlar önemli şeyler ama kaybettik. Bunların altından kalkacağız, bunları telafi ederiz. 'O şu hatayı yaptı bu şu hatayı yaptı' diyecek halim yok. Kaybedince biz sorumluluğu alırız, kazanınca onlar kazansın isterim ben. Pes edecek bir tipim yok, Galatasaray'da etmez. Mücadelesini sonuna kadar sürdürecek bir takım haline geleceğiz. 7 gün geçti Lazio maçından. Olağan üstü bir oyun rakibe pozisyon vermeyen çok pozisyona giren oyuna hakim bir Galatasaray. Onu geliştirerek daha iyi bir noktaya geleceğiz."

Yoğun maç temposuna bazı oyuncuların ayak uydurmakta zorlandığını aktaran Terim, "Lig takımlarının fazlalığından dolayı çarşambaları maç oynuyoruz. Hem de Avrupa'da oynuyoruz. Bu kolay olmuyor. Ben buna alışılması gerektiğini savunan biriyim. Pazar-perşembe eyvallah ama pazar-çarşamba biraz zorlanıyor bazı oyuncularımız. Çünkü alışkın değiller. 3 günde bir oynayınca bir hayli sıkışıyoruz. Buna rağmen her geçen günün bizim lehimize olacağına inanıyorum. Söylediklerimizi oyun anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki bu yolda zaman zaman sıkıntılar olacak ama genelde çok iyi bir takım olacağız. Çok beklememize gerek yok. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak." diye konuştu.

Terim, kadroda değişiklik düşünüp düşünmediği ile ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Eğer mümkünse bütün maçları paylaşmak istiyoruz ki her maça fiziksel olarak güçlü çıkalım. Bazı bünyeleri çok fazla yorduğumuz doğru. Rakibiniz bir hafta dinlenip geliyor siz o arada iki maç oynuyorsunuz. Kolay değil. Yıpranıp geliyorsunuz. O yüzden bu yükü paylaşmak gerek. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Buna uyum sağlayamayan olursa değiştireceğiz. Bu futbolda olan bir şey. Herkesin bize ayak uydurması gerekir. Bu oyunun sonunda 'pardon' yok. Arkadaşlarımın da gerek oynadığı zaman gerekse sonradan girdiği zaman ne zaman görev verilirse bu fırsatı bu görevi en iyi şekilde yapmaları gerekir. O yüzden onlarla konuşurken de çok açık konuşuyorum. Profesyonel futbolda bu var. Gustavo'nun performansını beğeniyorum. Kolay değil. Bu kadar küçük yaşta yurt dışına çıkmış. Bence onun için talihsiz bir başlangıç. Oyunun büyük bir bölümünde gereği gibi oynadı. Daha iyi oynayacak, öyle görülüyor."

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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