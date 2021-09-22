Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybedilen Yukatel Kayserispor maçı sonrasında "Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez" ifadelerini kullanırken Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Önemli bir galibiyet aldık. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler oyuncuların kendilerine olan güvenini ve bakış açılarını değiştirebiliyor. Maça iyi başladık. Haklı bir galibiyet aldık. Fazla abartmak istemiyorum. Çünkü lig uzun bir maraton. Bu süreçte sakatlıklar ve Kovid-19 ile uğraşıyoruz. Kayserispor olarak istediğimiz, sahada takım bütünlüğünü görebilmek. İyi bir maç oynadık. Ligde bütün takımlar iyi. Herkes herkesi yenebiliyor. Taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.