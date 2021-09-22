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Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

KARAMAN (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray gibi büyük takımlara karşı alınan galibiyetlerin oyuncuların kendilerine olan güvenlerini, bakış açılarını geliştirdiğini belirtti.

Maça iyi başladıklarını, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getiren Karaman, "Daha maçın ilk dakikalarında Emrah ile bir pozisyon kaçırdık aynı Emrah ikinci golde müthiş bir vuruş yaptı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fazla abartmak istemiyorum lig uzun bir maraton. Bu maraton içerisinde çok sakatlıklar oluyor, eksikler oluyor." dedi.

Kayserispor olarak hedeflerinin sahada bir takım bütünlüğünü sağlayabilmek olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"5 haftadır buradayım, 5 haftada maç gününü çıkın haftada 4 ya da 5 antrenman yapabiliyorsunuz. 5 haftada toplan 20 antrenman yapabildik. Bu 20 antrenmanla bir takımı geliştirebilmek çok zor. Takımda çok önemli sakat oyuncularımız var. Onlarında takıma dönmesini bekliyoruz. Bu süreçte teknik adamlar olarak işimiz çok zor. Sahada 3 Türk oyuncu değişikliğini yaparken bile birçok dengeyi gözetmek zorunda kalıyorsunuz. Bu maçta da değişiklik yapacağız ama son dakikaları bekledik. İyi bir maç oynadık ama lig uzun bir maraton. Bütün takımlar iyi. Herkes herkesi yenebiliyor. Çalışacağız gelişeceğiz sakat oyuncularımızı bekliyoruz. Onlar da takıma katkı vermeye başlayınca daha farklı bir takımın oluşacağını düşünüyorum."

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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