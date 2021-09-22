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Berna Gözbaşı: "Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk"

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Spor

- Berna Gözbaşı: "Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Uzun yıllar sonra gelen Galatasaray galibiyeti çok anlamlı ve önemli" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada 1974'ten beri...

- Berna Gözbaşı : "Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

"Uzun yıllar sonra gelen Galatasaray galibiyeti çok anlamlı ve önemli"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada 1974'ten beri ilk defa sahasında Kayserispor'un Galatasaray'ı yenmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk" dedi.

Maçın çok önemli olduğunu ve takım olarak şehri gururlandırmaya devam edeceklerini söyleyen Berna Gözbaşı, "Öncelikle çok mutluyum. Geçen hafta ikinci yarıda kaybettiğimiz maçta gerçekten çok üzülmüştüm ama bunu telafi edeceğimizi de söylemiştim. Çok şükür sözümüzü yerine getirmiş olduk. Bu maç çok önemliydi. Ligdeki yerimizi belirlemek için inanılmaz önem arz ediyordu. Çok şükür ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemeye başladık. Ayrıca benim için şöyle bir anlamı var, Kayserispor kendi sahasında Galatasaray'ı en son 1974'de yenmiş. Bugün takımın bunu bana hediye etmesi, ilk golün 38. dakikada gelmesi tarihi anlamda çok anlamlıydı. Çok mutluyuz ben bu sezon bizi buralara taşıyan hem teknik heyetimize hem futbolcumuza hem de bütün sportif direktörlerimize ve beni hiç yalnız bırakmayan değerli yönetim kurulu üyesi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kayserispor'u daha yukarılara, hak ettiği yere getiririz. Başkanlığa geldiğimde nerede olduğumuzu biliyorsunuz. Şimdi hak ettiğimiz yere gelerek, şehri gururlandırmaya devam edeceğiz. Ben bunun başkan olduğumdan beri sözünü vermiştim. Çok zor günler de yaşadık geçtiğimiz yıllarda. İnşallah ivmemiz artarak devam edecek. Hem taraftarımıza hem bütün şehre, herkese ben bütün destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yine böyle hem şehir hem taraftar hem yönetim hem de teknik heyet ve futbolcularımız inanılmaz keyiflenmiş durumdalar. Bu havayı bozmadan bu seneyi güzel bir yerde bitirmeyi umut ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Berna Gözbaşı: Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk

Berna Gözbaşı: Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk

Berna Gözbaşı: Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk

Berna Gözbaşı:
İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Spor Haberleri
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Haber: Berna Gözbaşı: 'Galatasaray galibiyeti ile ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemiş olduk' - Haberler Spor
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