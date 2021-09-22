Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
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Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Yukatel Kayserispor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı bitti mi? Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 22 Eylül Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.
Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 3-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Kayserispor 3-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Kayserispor'un attığı goller:
- 39. dakika : Mame Thiam
- 45. dakika : Emrah Bassan
- 53. dakika : Mame Thiam
İLK YARI SONUCU : 2-0
Şuanda Kayserispor 3-0 önde. Maç devam ediyor.
MAÇ SONUCU : 3-0
Maç, Kayseri'da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
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