Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi? - Haberler
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Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

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Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Yukatel Kayserispor - Galatasaray arasında oynanıyor. Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Kayserispor - Galatasaray kaç kaç? Kayserispor - Galatasaray golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Yukatel Kayserispor - Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı bitti mi? Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 22 Eylül Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 3-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Kayserispor 3-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Kayserispor'un attığı goller:

  • 39. dakika : Mame Thiam
  • 45. dakika : Emrah Bassan
  • 53. dakika : Mame Thiam

İLK YARI SONUCU : 2-0

Şuanda Kayserispor 3-0 önde. Maç devam ediyor.

MAÇ SONUCU : 3-0

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Maç, Kayseri'da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Eylül Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi? - Haberler
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