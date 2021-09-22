Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Kayserispor- Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? Kayserispor-Galatasaray kaç puanda? Kayserispor-Galatasaray ilk 11'de kimler var? Kayserispor-Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Kayserispor-Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Kayserispor 3-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Kayserispor'un attığı goller:

39. dakika : Mame Thiam

45. dakika : Emrah Bassan

53. dakika : Mame Thiam

İLK YARI SONUCU : 2-0

Şuanda Kayserispor 3-0 önde. Maç devam ediyor.

MAÇ SONUCU : 3-0

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kayseri'da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11

Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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