Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?

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Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

Kayserispor- Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? Kayserispor-Galatasaray kaç puanda? Kayserispor-Galatasaray ilk 11'de kimler var? Kayserispor-Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Kayserispor-Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 3-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Kayserispor 3-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Kayserispor'un attığı goller:

  • 39. dakika : Mame Thiam
  • 45. dakika : Emrah Bassan
  • 53. dakika : Mame Thiam

İLK YARI SONUCU : 2-0

Şuanda Kayserispor 3-0 önde. Maç devam ediyor.

MAÇ SONUCU : 3-0

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Maç, Kayseri'da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? - Haberler
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