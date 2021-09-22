Yukatel Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Çarşamba Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Eylül Kayserispor-Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.
Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 3-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Kayserispor 3-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Kayserispor'un attığı goller:
- 39. dakika : Mame Thiam
- 45. dakika : Emrah Bassan
- 53. dakika : Mame Thiam
İLK YARI SONUCU : 2-0
Şuanda Kayserispor 3-0 önde. Maç devam ediyor.
MAÇ SONUCU : 3-0
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
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Maç, Kayseri'da, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
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