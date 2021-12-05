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Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, sahada 9 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının iyi bir futbol sergileyerek önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, sahada 9 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının iyi bir futbol sergileyerek önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak uzun bir aradan sonra eksiksiz bir kadroyla maça çıkabildiklerini belirtti.

Thiam, Emrah Başsan ve Uğur Demirok gibi futbolcuların sakatlıktan yeni çıkmalarına rağmen takıma önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden Karaman, "Takımın bu tür oyuncular birlikte olduklarında neler yapabileceğini gösterdik ve ilk 15 dakika içerisinde 2-0 öne geçtik. Bu dikkat çekici bir nokta." dedi.

Oyunun büyük bir bölümünü 9 kişi tamamladıklarını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"İlk devre 7 dakika uzatma, ikinci yarı 5 dakika uzatma oldu. Kolay iş değil. Şehrimize, taraftarlarımıza, yönetimimize hayırlı olsun. Çok önemli bir virajı döndük. Bugün Kayserisporlu futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. 2 kişi eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler. Oyunun içerisinde özellikle ikinci yarı 9 kişi kaldığımız bölümlerinde müthiş akıllı oyunla hem skoru tutup hem de alanı iyi kapattılar. Zaman zaman da Thiam ve Kemen'le de kontratağa çıkmaya çalıştık. Bu kolay iş değil. Antalyaspor iyi bir takım. Çok başarılı oyuncuları var. Dolayısıyla oyuncularımızı kutluyoruz. Evet bizde de 2 kırmızı kart ve 2 eksiğimiz var Beşiktaş maçı öncesi ama sakatların dönmesi çok önemliydi. Kısacası daha önümüzde maçlar var. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız, birlikte hareket edeceğiz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum."

Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

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AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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