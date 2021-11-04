Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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