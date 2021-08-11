Yukatel Kayserispor'da kombineler 13 Ağustos'ta satışa sunulacak
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Yukatel Kayserispor'da kombineler 13 Ağustos'ta satışa sunulacak

Yukatel Kayserispor'da kombineler 13 Ağustos'ta satışa sunulacak
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un 2021-2022 sezonunda Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin genel satışı 13 Ağustos'ta başlayacak.

Yukatel Kayserispor'un 2021-2022 sezonunda Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin genel satışı 13 Ağustos'ta başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kombine satışlarının sadece Yukatel Kayserispor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı belirtildi.

Kombine satışı için Passolig kartlarının e-bilet kullanım süresinin 31 Mayıs 2022'ye kadar geçerli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, 13 kategorideki kombine biletlerin 200 ile 1500 lira arasında satışa sunulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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