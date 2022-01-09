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Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından - Hikmet Karaman

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Altay'ı 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligin ikinci yarısının ilk maçını kazanmanın çok önemli olduğunu, Kayserispor'un galibiyeti alışkanlık haline getirmesi gerektiğini söyledi.

KARAMAN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Altay'ı 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligin ikinci yarısının ilk maçını kazanmanın çok önemli olduğunu, Kayserispor'un galibiyeti alışkanlık haline getirmesi gerektiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son iki iç saha maçını üst üste kazandıklarını ve bunun takıma büyük moral getirdiğini belirtti.

Her iki takımında eksiklerinden dolayı hamle gücünün kısıtlı olduğu bir maça çıktığını anlatan Karaman, "Oyunun 1-0 devam etmesi kritikti. Çünkü her an biri hata yapabilir, gol yiyebilirsin. Oyunun son bölümlerinde ikiyi bulabilseydik rahatlayacaktık. Ama sahadan galip ayrıldık." dedi.

Hakemlerin iyi bir maç yönettiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Nihayetinde hakemi de tebrik ediyorum. Çok zor bir maç yönetti. İki takım adına yapacağı hatalı bir karar iki takım adına yaralayıcı olabilirdi onları bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımı çok iyi destekledi. Başkanımız Berna hanımı da tebrik ediyorum 3 tane bildik oyuncuyu kadromuza kattı. Bir iki eksiğimiz var oraya da yine bildik oyuncuları aldık mı ikinci yarıda takımda rekabet ortamı yüksek bir hava oluşacak ve oyuncu performansları da değişecek. Dolayısıyla iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu aldığımız puanlar yeterli değil çok daha fazla puanlar almamız lazım, galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım."

Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından - Hikmet Karaman

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AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri

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