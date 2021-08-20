SPOR Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından
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SPOR Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor maçının ardındanOlcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA) - Süper Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor maçının ardından

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA) - Süper Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, önümüzdeki haftalarda daha doğru şeyler yapmaya çalışacaklarını vurgularken, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, basit bir gol yediklerinin altını çizdi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Geçen hafta çok iyi bir oyun ile puan hak etmiştik. Bugün tam tersi bir maç oldu. Biz 2-3 tane kaliteli oyuncu transfer ettik. Böyle olunca diğer takımlar maçta daha istekli oluyorlar. Bizde onlar kadar maçı kazanmayı istemeliyiz. Bunları yapamazsak takımın sorunu giderek artar. Bu özeleştiridir. Takım içindeki oyuncularla diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Futbolun takım oyunu olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak doğru şeyler yapmaya çalışacağız dedi.

HİKMET KARAMAN İKİNCİ GOLÜ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİRDİ

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, Altay maçından sonra Adana Demirspor maçı kolay değildi. Altay maçında meslektaşımızın 7 tane eksik oyuncusu vardı. 7 oyuncudan faydalanamadık. Bununla birlikte bu maçta 7 farklı oyuncuyla birlikte oynadık. Tabi 1-1 olunca bizim motivasyonumuzu pozitif yönde etkiledi. Kayseri benim şehrim. Bu şehrin, taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Kolay değil. Taraftarın maçtan sonraki söylemi çok önemli. 'Böyle oynayın canımızı alın' dediler. Bugün teknik anlamda iyi başladık. Çok güzel gol attık. Golden sonra fiziksel tempomuzu ortaya koyup 2'nci golü düşünmemiz gerekirdi. Çok basit gol yedik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar az da olsa daha netti. Biz iyi mücadele edersek rakip kim olura olsun farklı senaryo ortaya çıkıyor. Nokta transferler yapmak istiyoruz. Berna başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da takıma katılmasını bekliyoruz. İbrahim Akdağ'ı burada uyarıyoruz. Bugün 10 kişi kalmış olsak oyun çok daha farklı olabilirdi. Adana Demirspor iyi bir takım, onlara başarılar diliyoruz. Biz de Kayserispor'a başarı getirmek için elimizden gelen mücadeleyi göstermek istiyoruz ifadelerini kullandı.

SPOR Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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