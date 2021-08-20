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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner ÖzaralYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Cardoso), Emrah Başsan, Mane (Dk 90+2 Yasir Subaşı), İlhan Parlak (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 36 Semih Güler), Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 46 Stambouli), Belhanda (Dk. 46 Assombalonga), Lucas Castro (Dk. 71 Bjarnason), Akintola (Dk. 74 Ezeh), Balotelli

Goller: Dk. 16 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 62 Akintola (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Hikmet Yunus Kaya (Yardımcı antrenör) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hikmet Karaman (Teknik direktör), Dk. 45+3 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor) Dk. 39 Ferhat Kaplan, Dk. 41 Balotelli, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 45+2 Akintola, Dk. 80 Ezeh, Dk. 85 Stambouli (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere bitti.

62. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topu kontrol eden Balotelli'nin pasında, Akintola uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

83. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinin arasından iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

87. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda Lung soluna giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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