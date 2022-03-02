Yukatel Kayserispor: 1-2

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Konuk ekibe yarı finali getiren golleri 6'ncı dakikada Gavranovic ve 65'inci dakikada Cardoso kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 43'üncü dakikada Rosier'den geldi.

6'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole içeri doldurdu. Ceza sahasının hemen dışında topu göğsüne alan Gavranovic, Montero'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor 2-1'lik galibiyet sonrası yarı finale yükseldi.