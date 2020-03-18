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Bülent Uygun, Denizlispor, Spor

Yukatel Denizlispor "zorlu süreci" en iyi şekilde geçirmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Çok iyi takımlara karşı oynadığımız 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak ilk nefesimizi güzel şekilde almış olduk." dedi.

18.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
Yukatel Denizlispor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Çok iyi takımlara karşı oynadığımız 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak ilk nefesimizi güzel şekilde almış olduk." dedi.

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde başladığı ligde, Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun'u takımın başına getirdi.

Denizlispor'un Süper Lig'deki 29. teknik direktörü olarak görev alan Bülent Uygun, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puana ulaştı.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra futbolcuların üzerinde oluşan baskıyı kaldırmak adına onlarla bire bir görüşmeler yaptığını söyledi.

Taraftarla güzel bir diyalog süreci yaşadıklarını dile getiren Uygun, oyun sisteminde de hücumda geçiş oyunlarında değişikliğe giderek takımı daha aktif hale getirmeye çalıştığını ifade etti.

Kadronun yapısına uygun oyun sistemini belirlediklerini anlatan Uygun, "Çok iyi takımlara karşı oynadığımız 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak ilk nefesimizi güzel şekilde almış olduk. Geri kalan maçlara baktığımızda çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Şampiyonluğu oynayacak 5-6 takımla birlikte aşağıyı ilgilendiren bir maç periyodumuz var. Bu zorlu süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımda 7 önemli futbolcunun sakatlığının bulunduğunu hatırlatan Uygun, onların yerini, takımdaki diğer oyuncuların doldurmaya çalışacağını vurguladı.


Milli maç arasının kendileri için kurtuluş noktası olacağına işaret eden Uygun, şöyle konuştu:

"Yapacağımız hamlelerle ve tedavi sürecinin geçişlerinden sonra belirleyeceğimiz antrenman metotlarıyla futbolcularımızın eski formuna kavuşabileceğini ve ondan sonra arzuladığımız Denizlispor'u sevenlere izleteceğimizi düşünüyorum. Denizlispor olarak ligde kalıcı olmak ve düşme korkusu yaşamak istemiyoruz. Ligde 8. sıraya kadar çıkmanın hesaplarını yapıyoruz. Ne kadar zor ve sakat olursa olsun eldeki kadrodaki gençlerimiz ya da onların yerine oynayan arkadaşlarımızın bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini düşünüyorum."

Yönetimle birlikte takımı ileriye götürmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Uygun, 6 aylık sözleşme yaptığını ancak sezon sonunda bir aksilik olmadığı sürece tekrar Denizlispor ile yoluna devam etmek istediğini kaydetti.

Süper Lig şampiyonluğu yaşayabilecek potansiyelin bulunduğu bir şehirde bulunduklarını dile getiren Uygun, "Doğru planlama ve süreci yönetmeyle bunlar olabilir. Takım mühendisliğini doğru yaptığınızda şampiyonluk yaşayabilirsiniz. Denizlispor da bu şartlara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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