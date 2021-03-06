Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-2

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR : Cenk (xx)- Özer (xx), Leismann (x) (Dk. 26 Kubilay x), Mustafa (xxx), Ben Mohamed (xxx), Murawski (xxx), Diskerud (xx) (Dk. 82 Oğuz x), Recep Niyaz (xxx) (Dk. 66 Bakalorz x), Mesanovic (xx) (Dk. 82 Tusha x), Sacko (xx) (Dk. 82 Hasan x), Rodallega (xxx)YENİ MALATYASPOR: Ertaç (x) -Chebake (xx), Hadebe (x), Wallece (x), Karim Hafez (xx), Acquah (x) (Dk. 46 Ruben x), Zeki (x) (Umut x), Adem (x), Mustafa (x) (Dk. 63 Fofana x), Mallan (xx) (Dk. 83 Kubilay x), Tetteh (xx)GOLLER: Dk. 30 Rodallega, Dk. 44 Murawski, Dk. 80 Sacko (Yukatel Denizlispor ) Dk. 16 Mallan, Dk. 77 Tetteh ( Yeni Malatyaspor )SARI KARTLAR: Recep, Mesanovic, Murawski (Yukatel Denizlispor) Zeki, Ruben (Yeni Malatyaspor)

YUKATEL Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Rodallega, Recep ve Sacko kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise Mallan ve Tetteh attı. Maçın son bölümünde ise gerginlik yaşandı. Tusha Veton'a sert bir müdahale yapan ve ardından oyundan alınan Zeki Yavru'ya protokol tribününde oturan bir kişi 'Sen buranın ekmeğini yedin, yaptığın ayıp' şeklinde seslendi. Buna çok sinirlenen Zeki, "Daha paramızı alamadık. Sen ne diyorsun? Sen terbiyesizlik yapma" şeklinde yanıt verdi. Güçlükle sakinleştirilen Zeki, soyunma odasına gönderildi. 11'inci dakikada gelişen hızlı atakta savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Sacko'nun ceza sahasında dar açıdan yaptığı vuruş kalecide kaldı. 14'üncü dakikada Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Recep sol çaprazdan etkili vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 16'ncı dakikada Yeni Malatyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ kanatta Mustafa'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mallan'ın şutu filelerle buluştu: 0-119'uncu dakikada Karim Hafez'in kullandığı köşe vuruşunda, Tetteh ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı. 25'inci dakikada Özer'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza yayı üzerinde Rodallega kafayı vurdu. Top kalecinin kucağında kaldı. 30'uncu dakikada Yukatel Denizlispor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Murawski'nin rakibinin yaptığı müdahale sonucu yerde kalmasıyla hakem faul kararı verdi. Ceza yayı üzerinden Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.44'üncü dakikada Murawski'nin sağ kanattan gönderdiği ara pasında ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.47'nci dakikada Ruben'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutu kaleci Cenk güçlükle kornere çeldi. 52'nci dakikada Recep'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut, yandan dışarı çıktı. 56'ncı dakikada Kubilay'ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Recep'in yaptığı vuruş üstten auta gitti. 65'inci dakikada Karim Hafez'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Hadebe ceza sahasında vuruşunu yaptı. Kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 77'nci dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan çizgiye inen Fofana yerden ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Tetteh topu ağlara yolladı: 2-2.

80'inci dakikada Rodallega'nın ara pasında topla buluşan Sacko ceza sahasına girip şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 3-2. Maç bu skorla sona erdi.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT