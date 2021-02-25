Yukatel Denizlispor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak
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Yukatel Denizlispor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

25.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:58
Yukatel Denizlispor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, 27. hafta mücadelesinde yarın zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, 27. hafta mücadelesinde yarın zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Yukatel Denizlispor müsabakasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 21 puanla son sıradan 19. duruma yükselen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Dış sahada en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında aldığı 2 beraberliğin ardından Galatasaray, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a konuk olduğu maçlardan puan çıkaramadı.

Yeşil-siyahlı ekipte Veton Tusha ve Özgür Çek'in sakatlıkları bulunuyor.

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren Yukatel Denizlispor'un rakibi Beşiktaş, son 13 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip ligde çıktığı son 20 karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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