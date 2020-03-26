Yukatel Denizlispor'un antrenmanları 30 Mart'a ertelendi Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un bugün başlaması planlanan antrenmanları 30 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un bugün başlaması planlanan antrenmanları 30 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda takıma verilen iznin ardından bugün başlaması gereken çalışmaların yeniden ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin 4 gün daha uzatıldı. Futbolcuların 30 Mart Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanmasına karar verildi. Oyuncularımız bu süre zarfından kesinlikle şehir dışı ve yurt dışına çıkmayacak. Bireysel olarak antrenman yapmak isteyenler hocalarımız nezaretinde çalışmaya devam edecek." denildi.

Teknik direktör Bülent Uygun ise herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini aktararak, "Önlemleri en sıkı şekilde alıyoruz. Pazartesi gününe kadar oyuncularımız ve bizler evlerimizde kalacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan oyuncular ve teknik ekibin koronavirüs testi yaptıracağı da kaydedildi.

Kaynak: AA