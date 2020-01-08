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Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.

08.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:32
Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , devre arası kamp çalışmalarına 'da devam ediyor.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren takım, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk idmanda, takım güç ve dayanıklılık çalışması yaparken, akşam antrenmanında taktik çalışma gerçekleştirdi.

Denizli temsilcisi, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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