Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren takım, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk idmanda, takım güç ve dayanıklılık çalışması yaparken, akşam antrenmanında taktik çalışma gerçekleştirdi.
Denizli temsilcisi, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.