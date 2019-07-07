Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar kampı

Yeni sezon ilk etap kampını Afyonkarahisar'da yapan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı, pas çalışması ve koşu ile tamamladı.

Denizlispor'un Afyonkarahisar kampı 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın 18 kişilik bir futbolcu kafilesi ile Afyonkarahisar'a geldiğini söyledi.

Kampa 22 futbolcunun katılacağını aktaran İldiz, şunları kaydetti:

"Ligdeki oyun anlayışı ve oynayacak oyuncular açısından her açıdan iyi temeller atmamız gerekiyor. Şu anda tesislerimiz, stadımız inşaat halinde. Topyekün bir çalışma yapıyoruz. Bütün bunları da lige kadar hazır etmek durumundayız. Transferler konusunda diğer takımlar gibi biz de çok acele etmiyoruz ama yeni takım olduğumuz için biraz daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Çalışmalar devam ederken bir taraftan da transfer çalışmalarını götürüyoruz. İkinci etap çalışmalarına kadar transferlerin yüzde 70'ini halledebilirsek, çok büyük mesafe kat etmiş oluruz. Takıma 8-10 futbolcu daha almayı planlıyoruz. Yeni sezon öncesini iyi değerlendirerek lige en iyi şekilde hazırlanacağız."

İldiz, daha sonra antrenmanı izleyen Denizlispor taraftarları ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA