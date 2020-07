Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada öne geçtiği maçta 2-1'lik Yukatel Denizlispor yenilgisiyle şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip 3 puan kaybederek son 2 haftaya rakibinin 4 puan gerisinde giren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, maçın...

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir 'in mağlup olduğu haftada öne geçtiği maçta 2-1'lik Yukatel Denizlispor yenilgisiyle şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip 3 puan kaybederek son 2 haftaya rakibinin 4 puan gerisinde giren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraftardan özür diledi. Oldukça moralsiz olan Çimşir, Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatları kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyoruz dedi.LEVENT KARTOP İNANCIMIZIN SAYESİNDE 3 PUANI HANEMİZE YAZDIRDIKSüper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretine Trabzonspor önünde son vererek düşme hattının 3 puan üzerine çıkan Yukatel Denizlispor'da zorlu bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten teknik sorumlu Levent Kartop, inancın zaferini aldıklarını söyledi. Kartop basın toplantısında, İki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlarla mücadele ediyoruz. Takım olarak da bu davaya inanmış bir topluluk var. Geçen hafta da çok iyi oynamış ve mücadele etmiştik. Takım gibi oynamıştık. Yine bu hafta Trabzonspor'a karşı aynı şekilde oyunumuzu sergiledik. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyunu asla bırakmadık. Soyunma odasında futbolcularımıza söyledim. 'Biz bu maçı kazanacağız, inanın' dedim. Çünkü iyi oynuyorduk. Oyunun kontrolü bizdeydi, pozisyonlara giren takım bizdik. İnancımızın sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık. Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bundan sonra da Alanyaspor maçı var. Yarından itibaren bu maç için konsantre olmak zorundayız. İki tane daha çok önemli maçımız var. Bu maç bitti Trabzonspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum dedi. OĞLUNA HEDİYEMaçın ardından sevinç gözyaşları dökmesiyle ilgili soru yöneltilen Levent Kartop, galibiyeti geçen hafta doğum günü olan oğluna armağan etti. Kartop, Oğlum Levent Ufuk 1 yaşına girdi. Geçtiğimiz hafta onun doğum günüydü. Oğluma ve aileme 3 puan hediye etmek için söz vermiştim. Maalesef olmadı. Bu hafta galibiyeti alınca bir an hüzünlendim. O anda ailem ve çocuğum aklıma geldi. Onları çok seviyorum. Bu galibiyet hepimizin ailelerine, bütün Denizlililere bize dua eden insanlara gelsin. Bizi yalnız bırakmayan yönetimimize taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2 maçımız daha var. İnşallah Denizlispor ligi layık olduğu yerde bitirecek diye konuştu.OLCAY ŞAHAN KRİTİK BİR 3 PUANTrabzonspor galibiyetini değerlendiren Denizlisporlu futbolcu Olcay Şahan, kritik bir maçta 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirti. Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini ifade eden Olcay Şahan, Son haftalarda galibiyete hasrettik. Bugün çok önemli bir 3 puan aldık. Nefes alabildik. Çünkü rakiplerimizde son haftalarda puanlar topluyordu. Biz toplayamıyorduk. Bugün 3 puan alıp ilk adımı attık. Önümüzde iki maç daha var. Orda da puanlarımızı alıp sezonu güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Eski takımıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor. Çok kritik bir 3 puandı. Çok kritik bir dönemdeyiz. Can derdindeyiz. Bugün 3 puan aldık, mutluyuz dedi.HÜSEYİN'İN İLK MUTLULUĞU

Denizlispor'da Stackhowiak'ın ayrılması, Tolgahan'ın elinin kırılmasıyla üçüncü kaleci olarak başladığı sezonda Trabzonspor karşısında ilk kez Süper Lig'de forma şansı bulan Hüseyin Altıntaş büyük mutluluk yaşadı. Hüseyin maç sonrası, Koronavirüs pandemisinden sonra zorlu bir süreç geçirdik. Bunu Trabzonspor maçıyla atlattığımız için mutluyuz. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. Bu maç Trabzonspor maçı oldu. Allah'a şükür ki benim oynadığım maça denk geldi. Çok şükür dualarla buraya geldiğimizi düşünüyorum. Bu iş daha bitmedi. Önümüzde daha iki maç var. İnşallah önümüzdeki iki maçı da alnımızın akıyla bitireceğiz dedi.

Kaynak: DHA