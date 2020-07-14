Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
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Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, "İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık.

14.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:46

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, "İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık." dedi.

Kartop, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Trabzonspor karşısında da aynı şekilde bir oyun sergilediklerini aktaran Kartop, şunları kaydetti:

"1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen asla oyunu bırakmadık. 'Biz bu maçı kazanacağız.' dedik oyuncularıma da. İyi oynuyorduk, oyunun kontrolü bizdeydi. İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık. Yarından itibaren Alanyaspor maçına konsantre olacağız. Çok önemli 2 maçımız var."

Kartop, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj sırasında duygusal anlar yaşadığının sorulması üzerine, geçen hafta oğlunun 1 yaşına girdiğini, Medipol Başakşehir maçının galibiyetini ona armağan etmek istediğini belirterek, "Bu hafta olunca hüzünlendim, ailem geldi aklıma. Bu galibiyet hepimizin, bu galibiyet ailelerimize, bize dua eden insanlara gelsin." diye konuştu.

Çimşir: "Elimize geçen fırsatı kullanamadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını dile getirerek, "Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık, Denizlispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kulland

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: AA

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