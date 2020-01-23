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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik.

23.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:55
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından

Ziraat son 16 turu rövanş maçında sahasında 'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel 'un teknik direktörü , "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık." dedi. Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir ise maçın 2-0'lık bir skorla uzatmaya gideceğini tahmin etmediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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: Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ardından
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