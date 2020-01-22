: Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Denizlispor hangi kanalda? Denizlispor maçı şifresiz mi?

22.01.2020 07:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:35

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda ve Yukatel Denizlispor Trabzonspor muhtemel ilk 11'leri merak edildi.

YUKATEL DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yukatel Denizlispor Trabzonspor yayın tarihi: 23 Ocak/ Çarşamba

Yukatel Denizlispor Trabzonspor Yayın Saati: 17.00

YUKATEL DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE?

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşması Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşması ASPOR'dan naklen yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ALİ ŞANSALAN (Hakem)

KEMAL YILMAZ (1. Yardımcı Hakem)

KEREM ERSOY (2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK (Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN (VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN (AVAR)

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