Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim

15.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:49
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, takımıyla ilk antermana çıkarken, "Bugüne kadarki kariyerimde zor işler aldım. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, takımıyla ilk antermana çıkarken, "Bugüne kadarki kariyerimde zor işler aldım. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum" dedi. Futbolcularla tanışan Koşukavak, idman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda pas ve dar alanda top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koşukavak, görevlerinin zor olduğunu ancak başarıya ulaşmak için yoğun gayret göstereceklerini belirtti.

Hafta sonu lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacaklarını ifade eden Koşukavak, "Bugüne kadar kariyerimde zor işlerden Allah'a şükür yüzümün akıyla çıktım. Şimdi burada bir iş var ve zor. 6 puanımız var. Ligin bu tarafına kadar kredi kaybedilmiş. Her geçen hafta ligin boyu kısaldıkça kredi anlamında tehdit oluşuyor. Olumlu şeylere odaklanmalı ve başarılı olmalıyız. Oyuncularımızla bir toplantı yaptım. Yarından itibaren derinlemesine Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Alanya lig başından beri fark yaratan bir takım. Güçlü bir A planları var. Süremiz kısa. İyi hazırlanıp sahada kendimizi göstermek istiyoruz" dedi.Süper Lig'de zorluk seviyesi yüksek maçların oynandığını dile getiren Koşukavak, "Biz kendi gücümüz ve oyuncu kalitemiz doğrultusunda sahaya bir akıl getirmeye çalışacağız. Buna ihtiyacımız var. Mevcut şartları en iyi şekilde lehimize çevirmek için taktiksel ve psikolojik olarak ne gerekiyorsak yapacağız. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum. Risk var. Risk almıyorsanız risk alıyorsunuz. O zaman varlığınızı hissettiremiyorsunuz. Ben daha önce de buna benzer riskler aldım" diye konuştu.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

İlgili Haberler

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile anlaşmaya vardı
Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile anlaşmaya vardı
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Öykü Çelik Birkan Sokullu Tolgahan Sayışman
Spor Serdar Aziz Çağdaş Atan Samet Aybaba Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:51:56. #1.15#
title