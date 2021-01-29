Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı
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Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

29.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:32
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile görüştüklerini kaydetti.

Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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