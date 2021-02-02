Yukatel Denizlispor stoperi Oğuz'u affetti

SÜPER Lig'de Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, süresiz kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz'ı affetti. Ara transferin son gününde 2 takviye daha yapmayı planlayan ancak mali koşullar nedeniyle transfere imza atamayan yeşil-siyahlılar, Oğuz'u yeniden takıma döndürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun da Oğuz'un affedilmesi konusunda yönetime rapor verdiği ve kurmayların genç çalıştırıcının isteğine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Oğuz Yılmaz, Fenerbahçe maçında oyundan çıkarken teknik ekibe tepki göstermişti. Bunun üzerine Denizlispor yönetimi 11 Aralık 2020 tarihinde 28 yaşındaki futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakmıştı. Bu sezon 9 karşılaşmada görev yapan deneyimli defans oyuncusu 638 dakika sahada kalarak, 1 kez fileleri sarstı. Denizlispor, perşembe günü 23'üncü hafta maçında Trabzonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı