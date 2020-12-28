Yukatel Denizlispor, seri galibiyet şansını yitirdi
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Yukatel Denizlispor, seri galibiyet şansını yitirdi

28.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:40
Yukatel Denizlispor, seri galibiyet şansını yitirdi

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kazanarak hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Yukatel Denizlispor, dün konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak seri yakalama şansını yitirdi.

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kazanarak hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Yukatel Denizlispor, dün konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak seri yakalama şansını yitirdi.

Ligde kötü gidiş sonrası 13. haftada göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde yeniden çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 2-1'lik skorlarla yendi.

Çıkışını dün konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında da sürdürmek için sahaya çıkan yeşil siyahlılar, 2-1 yenilerek seri galibiyet şansını yitirdi.

Ligde 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Denizlispor, 12 puanda kaldı.

Ege temsilcisi Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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