Yukatel Denizlispor Rize'de terleyecek
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Yukatel Denizlispor Rize'de terleyecek

09.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:03
Yukatel Denizlispor Rize'de terleyecek

Süper Lig'de son olarak evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'un rakibi olacak.

Süper Lig'de son olarak evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'un rakibi olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Denizlispor'da sakatlıkları süren Cenk, Mustafa, Varela, Subotic ve Özgür mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Rize'de iyi bir sonuç alıp çıkışa geçeceklerini söyledi. 

Mali krizlerle boğuşan Ege ekibinde sol bek Zakaria Bergdich'in de takımdan ayrılacağı iddia edildi. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Denizlispor'la sözleşmesini fesheden orta saha İsmail Aissati ile kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor'un Bergdich'e de kanca attığı vurgulandı. Faslı futbolcunun Denizlispor'la olan sözleşmesini feshedeceği ve Adana Demirspor'a imza atacağı kaydedildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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