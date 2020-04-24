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Yukatel Denizlispor, pazartesi topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlisporlu futbolcular, pazartesi günü sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

24.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:48
Yukatel Denizlispor, pazartesi topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlisporlu futbolcular, pazartesi günü sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesiyle takım olarak antrenmanlara ara veren futbolcular, 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacak.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelecek oyuncular, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, "Sosyal mesafeyi korumak için dörderli şekilde idman yapacağız. Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Diğer yandan sağlık açısından tüm tedbirler alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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