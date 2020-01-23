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Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Özgür Çek'i transfer etti.

23.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:18
Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 'dan ayrılan 'i transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak üzere transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, tecrübeli futbolcunun takıma güç katacağını ifade etti.

Özgür Çek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA
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