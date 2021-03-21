Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçından notlar
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Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçından notlar

21.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:34
Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta iki takım lig tarihinde 14'üncü kez karşı karşıya geldi.

Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta iki takım lig tarihinde 14'üncü kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünde kazanan taraf Denizlispor oldu. Başakşehir 7 karşılaşmadan galip ayrılırken, 3 mücadele de beraberlikle sona erdi.

Denizlispor'da kart cezalıları Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve maçtan önceki gün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Tiago Lopes bu maçın kadrosunda yer almadı. Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, Başakşehir maçına 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK karşılaşmaya göre 4 farklı isimle çıktı. Kutlu, savunmanın ortasında Mustafa'nın yerine Leismann'a, sağ bekte Özer'in yerine Muhammet'e, sol bekte Ayman Ben Mohamed'in yerine Sakıb'a, orta sahada Kubilay'ın yerine Murawski'ye şans verdi.

KOCAMAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİKMedipol Başakşehir'de ise teknik direktör Aykut Kocaman son oynanan Beşiktaş maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kocaman, sağ bekte Rafael'in yerine Ömer Ali'ye görev verdi. Berkay'ın yerine Ndayishimiye, Mehmet Topal'ın yerine Tolga Ciğerci'ye ilk 11'de görev veren Kocaman, Aleksic'in yerine ise Edin Visca'yı sahaya sürdü. Başakşehir'de ileri uçta ise Crivelli'nin yerine son haftaların formda ismi Demba Ba görev aldı. Başakşehir'de sakatlığı atlatan Edin Visca, bu karşılaşmayla 10 Ocak'taki Ankaragücü maçından 2 aydan uzun süre sonra ilk 11'e geri döndü.

Ligde evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, Medipol Başakşehir ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçta 3-3 berabere kalmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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