Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

06.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:12

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve ısınma çalışmalarının ardından iki grup halinde devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu ile İzmir'de oynanan ve 5-3 kazanılan 5. tur ilk maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Cristian Sapunaru ve Kibong Mbamba dışında tüm futbolcular katıldı.

Medipol Başakşehir maçında kart cezalısı sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışan Mbamba'nın forma giyip giyemeyeceğinin ise maç günü belli olacağı öğrenildi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: AA