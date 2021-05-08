Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u, 68'inci dakikada Boupendza'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u, 68'inci dakikada Boupendza'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"Zor olacağını biliyorduk çünkü ne kadar rakibimiz geçen hafta ligden düşmeyi garantilese de özellikle hücum hattında etkili oyuncuları olan bir takım. Rakibimiz bugün 5-4-1 sistemi ile oynadı, özellikle savunma arasında çok fazla alan vermediği için kenar ortalarıyla karşı pozisyon bulmaya çalıştık. Onda da ilk yarı 4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Bundan dolayı üzerimizdeki baskı ve stres arttı. Sonra bir penaltı pozisyonu yaşadık, sağ olsun Munir çok güzel bir kurtarışla skoru korudu. İkinci yarı yine pozisyon aramaya devam ettik, orada da golü bulduk. 1-0 da olsa önemli bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor oyuncularını da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, bundan sonraki süreçte Denizlispor'a başarılar diliyorum."TANDOĞAN: OYNAYABİLECEĞİMİZ EN İYİ FUTBOLU OYNADIK

Hatayspor'u mücadelelerinden ve galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: "Çok güçlü bir rakibe karşı oyun oynadık. Ligin en iyi hücum hattına sahip, en iyi organize ataklara sahip olan takıma karşı oynayabileceğimiz en iyi futbolu oynadık. Neden çünkü bugün U-19'dan üç tane oyuncumuz sahadaydı. Tüm yokluklara rağmen, sahada inanılmaz derecede bir performans sergilediler. Oyunun genel anlamında, penaltıyı atsaydık oyun çok farklı olabilirdi. Rakibin tüm etkinliklerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Tabi zaman zaman pozisyon verdik ama bunlar olağan şeyler çünkü gencecik oyuncuları oynatmak istedik tüm yokluklara rağmen çünkü 4 tane sakatımız, 4 tane cezalımız var. Böyle bir deplasmana gelebilmek ve sahaya çıkmak kolay iş değildi. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kazanacağımız maçı kaybettik bugün tabi ki üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI