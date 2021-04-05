Yukatel Denizlispor maçının ardından

Yukatel Denizlispor maçının ardındanEmre Belözoğlu: Teknik direktörlük kariyerimin ilk maçında kazanmak çok güzel'Teknik direktörlük benim deneyimlerimle beraber gelişecek''Samatta'nın gol sayısını yükselteceğine inanıyorum''Yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz yok''Bizim...

Yukatel Denizlispor maçının ardından

Emre Belözoğlu: Teknik direktörlük kariyerimin ilk maçında kazanmak çok güzel

'Teknik direktörlük benim deneyimlerimle beraber gelişecek'

'Samatta'nın gol sayısını yükselteceğine inanıyorum'

'Yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz yok'

'Bizim oynadığımız oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunu karşılığını alacağız'

Hakan Kutlu: En az 1 puanla dönebilirdik

'Kasımpaşa maçından 3 puan alırsak lige tutunacağız'

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik patronu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 'Her zaman kolay olmuyor. Bence genelde de zor oluyor. Kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. Oyunu içeride değerlendirdiğimizde iki farklı yarıdan bahsedebiliriz. İlk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. 5-6 günlük periyotu çok iyi çalıştık. İstekli ve arzuluydu takım. Tam istediğimiz seviyede oyunu topla ve topsuz istediğimiz şekle getiremedik. 1 gol bulsaydık başka şeyler olabilirdi. İkinci yarıdaki golden sonra takım biraz daha istediğimiz oyunu oynamaya çalıştı. Mutluyum. Bütün takımdaki oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk maçımda galibiyeti armağan ettiler ve ciddi mücadele ortaya koydular' dedi.

'TEKNİK DİREKTÖRLÜK BENİM DENEYİMLERİMLE BERABER GELİŞECEK'

Emre Belözoğlu, futbolculuk hayatının ardından teknik adamlığa geçişi ile ilgili yöneltilen soru üzerine, 'Heyecan oluyor ikisi arasında ciddi farklılıklar var. Saha içerisi çok pratik ettiğim çocukluktan beri olduğum yer. Şu anki nokta tecrübe isteyen yer. Fenerbahçe camiasının ağırlığını hissettiğinizde bu daha da ağırlaştırılıyor. Fenerbahçe için her türlü görevin altına gireceğimizi söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim deneyimlerimle beraber gelişecek ve aynı zamanda tecrübelerimle gelişecek bir pozisyon. Bu 9 hafta boyunca da bunu toparlayacak kalitemiz var. Oyunsal anlamda daha gelişimi güçlü, oynayan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar taşırız ve camiamızın kupa hasretine son veririz' diye konuştu.

'SAMATTA'NIN GOL SAYISINI YÜKSELTECEĞİNE İNANIYORUM'

Emre Belözoğlu, uzun bir aradan sonra gol kaydeden Samatta ile ilgili olarak, 'Samatta için mutluyum. Çok büyük beklenti ile geldi kulübe. Çok düzgün, kaliteli ve hayatını futbola adamış biri. İstediği gol ortamını yakaladığında Samatta'nın gol sayısını yükselteceğine inanıyorum. Samatta için mutluyum. Kolay değil Fenerbahçe kendi sahasında 65 gündür kazanmıyordu. 65 gündür galip gelmeyen bir takım 1-0 kazandı, oyunu eleştirdiğimiz yönleri olmasına rağmen. Gol değerli bir hale geldi takiplerimizin de kaybettiği zamanda. Bugün zor başladı ama sonunun güzel olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'YETERİNCE PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN BUNA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Rakipleri ile aralarındaki puan farkı hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, 'Şu an mevcutta 2 puan var oynanmamış maçın puan hesaplamasının yapılmayacağına inanıyorum. Herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz yok. Her maçı kazanmak istiyoruz. Yolumuz kolay değil. Zorlu bir dönem bizi bekleyecek. Bunu üstesinden gelecek oyuncu kalitemiz ve bilgimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu sahaya yansıtacağı' dedi.

'BİZİM OYNADIĞIMIZ OYUNU EZBERLETİRSEK BU GÜÇLÜ OYUNU KARŞILIĞINI ALACAĞIZ'

Enerjilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, 'Hepsi kulübeye geldi gol sevincinde. Bir olmamız gerektiğini bilen oyuncular var. Hepsi kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilincinde. Oyunsal anlamda eleştiriler olacaktır. Ama söylemek istediğim her maçın ayrı senaryosu var. Bugün set oyununu daha doğru oynamak istedik. Osayi çok değerli bir oyuncu çok ciddi yatırım yaptığımız oyuncu. Ondan çok beklentimiz var. Bu maçta biraz daha set oyununu düşündüğüm için sağ önde Sinan'la başlama kararı verdik. Sinan da herkes elinden geleni yaptı. Osayi de girdikten sonra belli oldu. Oyuna girerken kasığında ağrı olduğunu da söyledi. Önemli olan bizim oynadığımız oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunu karşılığını alacağız' diye konuştu.

HAKAN KUTLU: EN AZ 1 PUANLA DÖNEBİLİRDİK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe'yi tebrik ederek, 'Oyuna baktığımızda özellikle oyunun ilk yarısında pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen Denizlispor vardı. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirsek farklı yere giderdi. Öne geçtiğimiz takdirde Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı artacaktı. Bizim girmiş olduğumuz 3 tane çok net gol pozisyonu vardı, bunu daha da arttırabilirdik. Arkadaki boşluklardan faydalanıp. 45 ve 49'uncu dakikalar arasında Fenerbahçe'nin üst üste kullanmış olduğu korner atışından hariç baskı yemeden ikinci yarı tamamladık. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. Gol pozisyonlarını golle buluşturabilsek 3 puanla da dönebilirdik' dedi.

'KASIMPAŞA MAÇINDAN 3 PUAN ALIRSAK LİGE TUTUNACAĞIZ'

Önlerinde perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacakları önemli bir maç olduğunu da dile getiren Hakan Kutlu, '3 puan alırsak lige tutunacağız. Kalan haftalarda kazanabileceğimiz maçlar var. Bu maçı unutup eksikleri oyuncularla konuşup Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı