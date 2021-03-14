Yukatel Denizlispor maçının ardından
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Yukatel Denizlispor maçının ardından

14.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:54

Yukatel Denizlispor maçının ardındanKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Yukatel Denizlispor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SA PİNTO: ADİL BİR GALİBİYET ALDIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ilk yarıda oyun olarak çalıştıklarını yapamadıklarını ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını söyledi. Pinto, rakip 10 kişi kaldıktan sonra özellikle kanatlarda hakimiyet sağladıklarını ifade ederek, "İlk yarıda birkaç pozisyona girdik ama topu istediğimiz şekilde tutamadık ve istediğimiz kalitede bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve oyunun kontrolünü ele alarak istediğimiz oyunu oynadık. Hem kenardan hem orta alanda rakibe zor anlar yaşattık. Tabii ki rakibin kırmızı kart görmesi ile işimiz daha da kolaylaştı. Bu şekilde adil bir sonuç aldık" dedi.

HAKA KUTLU: İLK GOLDEN ÖNCE ELLE OYNAMA VARDI

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise ilk gol öncesi net bir elle oynama olduğunu söyledi. Kutlu, hakemin pozisyonu görememiş olabileceğini, bu durumu normal karşıladıklarını ancak VAR odasından bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

İyi oynadıklarını fakat gol bulamadıklarını belirten Hakan Kutlu, "Öncelikle oyunu 2 bölüme ayırmalıyız: Oyuncu sayısı sahada eşitken ve değilken. Böyle değerlendirmeliyiz. Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Bu gol girişimlerinde biz takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. Gol pozisyonunda elle oynama vardı. Ne yazık ki bizim lehimize çıkmadı. Hakem o an maçın içerisinde göremeyebilir ama VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık. Oyun olarak geriye giden bir şey yok, düşüş görmedim. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok çok önemli bir maç" diye konuştu.

Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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