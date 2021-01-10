Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Maçın başında kötü başladık erken gol yedik. İkinci devrede değişiklikle reaksiyon gösterdik. Baskılı oynayıp pozisyonda ürettik. Gol atsak daha farklı olurdu. Bir puan da olsa bizim için önemli. Son dakikada olsa kaybetmedik. Erken gol bulsak maçı da kazanabilirdik. İkinci devre ürettik ama sadece golü bulamadık. Olmadı gelecek maçı düşünmeye başladık" dedi.

KOŞUKAVAK: BİZ BİR PUANA SEVİNEMİYORUZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise Çaykur Rizespor'un zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Rakibimiz geçen haftaki kötü skorun yüksek konsantresiyle bu maça çıktı. Rizespor ligin en çok pas yapan takımı. Biz pas bağlantılarını kestik, maçın başında golü de bulduk. Öndeyken evimizde ki puan kayıplarını telafi için skoru kaybetmeyelim diye savunma yaptık. Rizespor'un iki dikine pozisyonu var ortadan. Diğerleri kanat ortadan. Maçı kazandık derken goldeki karambolde hoca pozisyonu göremedi ve VAR'a da gitmedi. Orada elle oynama var, bunu hakem görmedi. Bu bir avantaj sağladı. VAR olmazsa tamam. VAR diye bir şey var mı bilmiyorum. Rizespor'u bir puanı için tebrik ediyorum. Biz bir puana sevinemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin KALENDER