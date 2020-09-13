Yukatel Denizlispor maçının ardından Yukatel Denizlispor maçının ardından Robert Prosinecki: İstediğimiz Denizlispor sahada yoktu Ersan Parlatan: Güzel bir başlangıç oldu Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, - Süper Lig'in ilk haftasında Ege derbisinde Göztepe, Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Yukatel Denizlispor maçının ardından



Robert Prosinecki: İstediğimiz Denizlispor sahada yoktu

Ersan Parlatan: Güzel bir başlangıç oldu

Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, - Süper Lig'in ilk haftasında Ege derbisinde Göztepe, Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve gerekli analizleri yaparak ileriki maçlarda daha iyi bir Denizlispor ortaya koyacaklarını ifade eden Robert Prosinecki, "Göztepe'yi tebrik etmem gerekiyor. Çok iyi bir maç çıkardılar. İlk 3 golü neredeyse biz kendimiz hediye ettik. İstediğimiz Denizlispor sahada yoktu. Uzun zamandır oynadığımız ilk maçımızdı, bu da kolay değil. Biz analizlerimizi yaparak gerekeni uygulayacağız. Çok iyi bir Denizlispor ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu 5-1'lik skor takım ruhu için iyi değil ama çok iyi bir Denizlispor da ortaya koyabiliriz. O kumaşımızın ve altyapımızın olduğu ortada" şeklinde konuştu.

ERSAN PARLATAN: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU

İyi bir galibiyet aldıklarını ve diğer maçlarda da bu ciddiyeti korumak istediklerini belirten Ersan Parlatan ise "Güzel bir başlangıç oldu. İstediğimizi sahaya yansıtabildik. Takım olma, mücadele ve basmadık yer bırakmamak adına net bir şekilde takım olduğumuzu gösterdik. Bunu da 90 dakikaya yaydığımız için çok mutluyuz. Golleri zamanında bulduk. Girdiğimiz pozisyonları net bir şekilde değerlendirdik. Skorun böyle olması bizim için çok sevindirici oldu. İyi bir galibiyet aldık. Rehavete kapılmadık ve kapılmayacağız da. Umarım takımımız bu galibiyeti iyi bir yere konumlandıracaktır. Daha uzun yolumuz var. Bu ciddiyeti diğer maçlarda da gösterirsek her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Bizim adımıza çok güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA